Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Чергові удари по мостах все більше унеможливлюють для окупантів логістику на окупованій території Херсонщини.

Цікаво ЗСУ звільнили вже цілу "Данію", росіяни ж захопили тільки "Андорру": аналіз ISW

ЗСУ проводять "планові роботи"

Наші військові продовжують робити перебування ворога на українській землі неможливим. Удари по мостах Сергій Братчук назвав "плановими роботами" Збройних Сил.

З нічного та важливого. Каховський міст – СТО від ЗСУ проводить планові роботи. Антонівський міст - зона відповідальності аграрного підрозділу фахівців з "бавовни". Далі буде,

– повідомив Братчук.

Оперативне командування "Південь" підтвердило удар по Каховському мосту. Наслідки удару уточнюють.

Чому мости стали цілями ЗСУ

Окупаційні війська захопили значну частину Херсонської області. Однак для того, аби утриматися на правому березі області й пробувати йти у наступ в напрямку Миколаївської області, окупантам необхідне постачання зброї та продовольства. Усе це постачання здійснювали 4 шляхами. Мова йде про:

Антонівський міст;

Антонівський залізничний міст;

Каховський міст;

Дар'ївський міст через річку Інгулець.

Удари по цих мостах, які щоразу роблять їх все більш непридатними до використання, створюють передумови для контрнаступу ЗСУ та звільнення Херсонщини та захопленої частини Миколаївщини.

Варто переглянути – ситуація на фронті станом на 25 серпня: дивіться відео