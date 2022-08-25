росія виправдовує свої провали

Відповідний аналіз зробили фахівці Інституту вивчення війни. Цікаво, що вчора, 24 серпня, міністр оборони росії шойгу повідомив, що росія нібито навмисно сповільнює темп наступу в Україні, зберігаючи попередню стратегічну мету.

Увага Нічого спільного з БТГр: нові добровольчі батальйони росії насправді є максимум ротами, – ISW

З того часу, як російські сили відновили наступальні операції після паузи 16 липня, окупанти захопили близько 450,84 кілометра квадратних нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри. Російські війська втратили приблизно 45 кілометрів квадратних території з 21 березня – площу, більшу за Данію,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Тож, заява шойгу є нічим іншим, як виправданням незначних здобутків російських сил в Україні за останні 6 тижнів. Керівництво хоч якось намагається пояснити народу свої провали.

окупанти уже відчули партизанський опір

Окрім цього ISW звертає увагу, що російська влада на тимчасово окупованих територіях зустрілась із партизанським рухом та значними внутрішніми конфліктами.

"Українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових цілях та наземних лініях комунікацій у Херсонській та Запорізькій областях", – додають в ISW.

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