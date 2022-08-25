російська влада називає добровольчі формування "батальйонами", але вона перебільшує реальну кількість призовників у кожному підрозділі. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу Командири військових угруповань росії в Україні підпорядковуються безпосередньо путіну, – ISW

Немає нічого спільного з БТГр

За словами експертів, Алтайський край оголосив про формування п'яти добровольчих підрозділів: батальйонів "Калашников" і "Алтай", роти "Катунь", взводу "Бія". росЗМІ зазначають, що рекламована місячна зарплата коливається від 30 000 рублів (18 410 гривень) до 300 000 рублів (184 101 гривня).

Місцеве видання Республіки Татарстан заявило, що класифікація добровольчих формувань "батальйонами" російською владою перебільшує реальну кількість призовників у кожному добровольчому підрозділі. Зокрема видання зазначає, що батальйон "Парма" Пермського краю налічує 90 осіб і структурно більше відповідає мотострілецькій роті,

– наголосили аналітики.

Більшість "батальйонів", ймовірно, матимуть розмір посилених рот. До речі, ці спецбатальйони не описуються як батальйонні тактичні групи і не структуровані як БТГ (Батальйонна тактична група – 24 канал).

Так, "батальйон" не має нічого подібного до умовної бойової потужності батальйонно-тактичної групи, яка вторглася в Україну в лютому, навіть якщо не враховувати недосвідченість і вік багатьох солдатів і дуже обмежену підготовку, яку вони проходять перед розгортанням до бойових дій.

Крім того, видання "Бізнес-Онлайн" стверджує, що на початку призовної кампанії на початку червня в республіці татарстан було лише 10-15 бажаючих новобранців, а до кінця кампанії ці цифри зросли втричі.

"У звіті видання підтверджено оцінку ISW про те, що федеральні суб’єкти почали збільшувати одноразові бонуси при вступі на службу, щоб підвищити рівень найму в серпні", – додали аналітики.

Війна для росії виявилась дорогою та шкідливою

За шість місяців війни окупантам не вдалося досягнути поставлених цілей щодо захоплення всієї України. Наразі бойовий дух у російської армії поганий, бо вони зазнають втрат. Ще у квітні керівництво росії повернулося до більш скромних цілей на сході та півдні України. Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що росія розпочала повне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни.

"У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України. Наступ на Донбасі досягає мінімального прогресу, і росія очікує на велику контратаку України", – наголосили в розвідці.

Крім того, в оперативному плані росія відчуває брак боєприпасів, техніки та персоналу. У багатьох частинах армії низький бойовий дух.

"Її (російської армії – 24 канал) дипломатична влада була зменшена, а довгострокова економічна перспектива похмура. Через шість місяців війна для росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою", – додали у відомстві.

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