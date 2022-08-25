российские власти называют добровольческие формирования "батальонами", но они преувеличивают реальное количество призывников в каждом подразделении. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Нет ничего общего с БТГр

По словам экспертов, Алтайский край объявил о формировании пяти добровольческих подразделений: батальонов "Калашников" и "Алтай", роты "Катунь", взвода "Бия". РассМИ отмечают, что рекламируемая месячная зарплата колеблется от 30 000 рублей (18 410 гривен) до 300 000 рублей (184 101 гривна).

Местное издание Республики Татарстан заявило, что классификация добровольческих формирований "батальонами" российскими властями преувеличивает реальное количество призывников в каждом добровольческом подразделении. В частности, издание отмечает, что батальон "Парма" Пермского края насчитывает 90 человек и структурно больше соответствует мотострелковой роте,

– подчеркнули аналитики.

Большинство "батальонов", вероятно, будут иметь размер усиленных рот. Кстати, эти спецбатальоны не описываются как батальонные тактические группы и не структурированы как БТГ (батальонная тактическая группа – 24 канал).

Так, у "батальона" нет ничего подобного условной боевой мощи батальонно-тактической группы, которая вторглась в Украину в феврале, даже если не учитывать неопытность и возраст многих солдат и очень ограниченную подготовку, которую они проходят перед развертыванием к боевым действиям.

Кроме того, издание "Бизнес-Онлайн" утверждает, что в начале призывной кампании в начале июня в республике татарстан было всего 10-15 желающих новобранцев, а к концу кампании эти цифры выросли втрое.

"В отчете издания подтверждена оценка ISW о том, что федеральные субъекты начали увеличивать одноразовые бонусы при поступлении на службу, чтобы повысить уровень найма в августе", – добавили аналитики.

Война для России оказалась дорогой и вредной

За шесть месяцев войны оккупантам не удалось достичь поставленных целей по захвату всей Украины. В настоящее время боевой дух в российской армии плохой, потому что они несут потери. Еще в апреле руководство России вернулось к более скромным целям на востоке и юге Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В британской разведке отметили, что Россия начала полное вторжение в Украину шесть месяцев назад с целью свержения правительства и оккупации большей части страны.

"В апреле российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины. Наступление на Донбассе достигает минимального прогресса, и россия ожидает большой контратаки Украины", – подчеркнули в разведке.

Кроме того, в оперативном плане россия испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала. Во многих частях армии низкий боевой дух.

"Ее (российской армии – 24 канал) дипломатическая власть была уменьшена, а долгосрочная экономическая перспектива пасмурная. Через шесть месяцев война для России оказалась дорогой и стратегически вредной", – добавили в ведомстве.

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