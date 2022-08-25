Зокрема, про звуки вибухів у Херсоні повідомили кореспонденти Суспільного та користувачі соцмереж. Мова про численні вибухи.

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О 5-ій годині ранку у Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Наразі в тому боці щось горить,

– йдеться у повідомленні.

Наразі офіційних підтверджень зі сторони ЗСУ щодо атак по мосту не було. окупанти також не скаржились на атаку і не хвалили своє любиме ППО.

Удари по Антонівському мосту: чи витримає споруда

22 серпня українські військові також завдали удару по Антонівському мосту. Очевидці повідомляли, що там було близько 10 "прильотів". У той момент ним рухалася колона російської техніки з боєприпасами.

Нашим військовим вдалося ще й знищити командний пункт з особовим складом. Мовиться про керування 56-ї бригади. Внаслідок ракетного удару ліквідували замполітів, заступників по тилу та всіх тих, хто перебував у командному пункті.

окупанти використовували Антонівський міст для переправи своєї техніки та боєкомплектів. Тож, значні пошкодження, які завдають споруді ЗСУ значно ускладнюють життя окупантам. Ті намагаються вигадувати інші способи налагодити логістику, зокрема, окрім ремонтних робіт, вони запланували спорудити наплавну переправу через Дніпро.

Однак, потрібно розуміти, що мости забезпечують високий рівень вантажоперевезення за одиницю часу – те, чого не зможе забезпечити жодна понтонна переправа. Зрозуміло, що переправи можуть компенсувати втрату мосту, але час перекидання сил і засобів збільшується в рази.

Важливо! Втрата повноцінного сполучення між лівобережним та правобережним угрупованнями російських окупаційних формувань у Херсонській області критична для окупантів.

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