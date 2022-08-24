Вороги страшенно бояться "бавовни". Особливо там, де її почали регулярно підвозити. Як-от, наприклад, на Антонівському мосту, який перетворився на решето.

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Командний пункт був, і вже нема

Співробітники спецслужб перехопили телефонну розмову двох окупантів. Між собою вони обговорювали саме Антонівський міст. І поки один бідкався, що цією спорудою вкрай складно перевозити поранених. Це він серед своїх почув. Другий же поділився результатами роботи ЗСУ.

Після обстрілів Антонівського мосту пошкоджень зазнав не лише сам об'єкт. Нашим військовим вдалося ще й знищити командний пункт з особовим складом. Мовиться про керування 56-ї бригади. Внаслідок ракетного удару ліквідували замполітів, замісників по тилу та всіх тих, хто перебував у командному пункті.

Командний пункт був, їх повністю роз**али,

– розповідає окупант.

Але на цьому бідкання не закінчилися. Один з військовий наголосив, що йшов воювати тільки через гроші. А їх, оскільки він залишився живим, не надто поспішають виплачувати. Тож загарбникові залишається хіба терпіти або самоліквідуватися.

ЗСУ напередодні знову атакували Антонівський міст

В ОК "Південь" підтвердили, що 22 серпня ЗСУ вкотре завдали удару по Антонівському мосту. Тож використовувати його для перетину на другий берег Дніпра стало ще небезпечніше.

Додамо, що поруйнована також переправа через Каховську ГЕС. Згідно з даними розвідки, пошкодження досить серйозні. Тож у ворога з кожним днем усе менше шляхів для відступу, які він міг би використати.

Але це не заважає російським загарбникам продовжувати тероризувати місцевих мешканців. Як з'ясувалося, тих, хто хоче перетнути Антонівський міст, змушують за це ще й платити. Тобто люди не лише ризикують власними життями, а й зобов'язані викладати з власної кишені 100 доларів. Рівно у стільки вороги оцінили "послугу".

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