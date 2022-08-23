Про це повідомили в оперативному зведенні командування Південь за добу. Також там доповіли про інший хороший "приліт" по важливій для росіян точці.

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Які пошкодження в мостів Антонівського та через ГЕС

Як зазначили в командуванні, Антонівському мосту цього дня вкотре завдали суттєвого ураження. Щодо переправи через Каховську ГЕС, то в нашої розвідки вже є підтвердження, що пошкодження досить серйозні.

Також 22 серпня ліквідували склад ворожих боєприпасів у Новій Каховці. Загалом втрати ворога на Півдні за добу становлять

17 окупантів;

1 зенітно-ракетний комплекс "Бук";

1 буксирований мінометний комплекс "Сані" 120-міліметрового калібру;

5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

Докладніше про ситуацію на Півдні 22 серпня: дивіться відео

Головне про останні удари по мостах на Херсонщині

У мережі повідомили про атаку на Антонівський міст ще біля полудня 22 серпня. Тоді жителі Херсону писали, що було щонайменше 8 – 10 "прильотів". Системи ППО росіян працювали, проте це не врятувало від приземлення снарядів ЗСУ.

Щодо моста біля Нової Каховки, то там ударів по переправі завдали минулого дня. В ОК "Південь" тоді зазначили, що наші ракетно-артилерійські підрозділи "відкоригували пропускну спроможність Каховського мосту".

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