Об этом сообщили в оперативной сводке командования Юг за сутки. Также там доложили о другом хорошем "прилете" по важной для россиян точке.

Заметьте россия теперь не сможет опрокинуть в Херсон даже еду для военных, – Хлань

Какие повреждения у мостов Антоновского и через ГЭС

Как отметили в командовании, в этот день еще раз Антоновскому мосту нанесли существенное поражение. Что касается переправы через Каховскую ГЭС, то у нашей разведки уже есть подтверждение, что повреждения достаточно серьезные.

Также 22 августа был ликвидирован склад вражеских боеприпасов в Новой Каховке. Общие потери врага на Юге за сутки составляют

17 оккупантов;

1 зенитно-ракетный комплекс "Бук";

1 буксированный минометный комплекс "Сани" 120-миллиметрового калибра;

5 единиц автомобильной и бронированной техники.

Подробнее о ситуации на Юге 22 августа: смотрите видео

Главное о последних ударах по мостам в Херсонской области

В сети сообщили об атаке на Антоновский мост еще около полудня 22 августа. Тогда жители Херсона писали, что было не менее 8 – 10 "прилетов". Системы ПВО россиян работали, но это не спасло от приземления снарядов ВСУ.

Что касается моста возле Новой Каховки, то там удары по переправе нанесли в минувший день. В ОК "Юг" тогда отметили, что наши ракетно-артиллерийские подразделения "откорректировали пропускную способность Каховского моста".

Мнение эксперта – Херсон освободят благодаря "жесту доброй воли": смотрите видео