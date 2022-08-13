Об этом 24 каналу сообщил депутат Херсонского облсовета, военный ТрО Сергей Хлань. Он назвал удар хирургическим попаданием по последней транспортной артерии оккупантов в Херсонской области.
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Важные артерии Херсонщины
Как отметил Хлань, в Херсонской области есть 3 моста, то есть фактически 3 важные артерии. В частности, это Дарьевский автомобильный мост, полностью выведенный из строя нашими Вооруженными Силами. Также ВСУ нанесли последний удар, который фактически делает невозможным использование Антоновского автомобильного моста для перебрасывания техники и вооружения.
Следующим был железнодорожный мост, который вывели из строя несколькими ударами. Сейчас оккупанты тоже не могут его использовать, чтобы поставлять бронированные машины, вооружение и боекомплекты на правобережье Херсонщины,
– заявил Хлань.
Последняя транспортная артерия
Как он подчеркнул, оставалась единственная транспортная артерия – дамба Каховской ГЭС. Однако она спроектирована так, что есть основной автомагистральный путь, который предварительно несколько раз разрушали ВСУ, поэтому оккупанты уже не могут его использовать для перебрасывания техники, а вместе с железнодорожным полотном есть еще и автомобильный путь, то есть запасной – по верху Каховской дамбы.
Хлань подчеркнул, что именно его оккупанты использовали для поставки техники и боекомплектов на правобережье. Несмотря на то, что ВСУ наносили постоянные удары, этот верхний автомобильный путь оставался невредимым.
Однако вчера (12 августа – 24 канал) наши Вооруженные Силы нанесли окончательный удар. Хирургический удар по этому сообщению сделал невозможным перебрасывание техники и боекомплектов. Более того, россия теперь не сможет перебросить в Херсон даже еду для военных,
– подчеркнул Хлань.
Взяли в окружение правобережную часть
Он подчеркнул, что последовательными действиями ВСУ фактически взяли в окружение всю правобережную часть Днепра, поэтому оккупанты уже не могут ее усиливать. Кроме того, ежедневно украинская авиация наносит точные удары по концентрациям захватчиков, их складам и бронированной технике на передовой.
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"Сейчас такая синергия – ВСУ истребляют то, что есть на линии фронта. В то же время новые поставки из Крыма и россии прибыть не могут, поскольку абсолютно все транспортные артерии для перебрасывания сил и техники уже обезврежены", – отметил Хлань.
Хлань рассказал об ударах по мостам в Херсонской области: смотрите видео
Попадание по автомобильному мосту дамбы Новой Каховки: что известно
- Вчера, 12 августа, депутат Херсонского областного совета и военный ТрО Сергей Хлань сообщил, что украинские военные полностью уничтожили логистику оккупантов на Каховской ГЭС в Херсонской области. Он подчеркнул, что захватчики потеряли последний путь для того, чтобы перебрасывать свою технику.
- Хлань напомнил, что вечером 11 августа было уничтожено скопление войск на правом берегу Днепра в селе Веселое возле плотины Каховской ГЭС. Как он сказал, в Веселом россияне накапливали свое оружие и технику.
- На следующий день, 13 августа, в Вооруженных Силах Украины подтвердили попадание по автомобильному мосту дамбы Новой Каховки. В частности, об этом написал в телеграме представитель оперативного командования "Юг".