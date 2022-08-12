ВСУ 12 августа отработали по логистике оккупантов

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета и военный ТРО. По его словам, украинские защитники последовательно разрушают логистику врага по поставкам оружия, боекомплектов и боеприпасов к линии фронта.

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Хлань напомнил, что вечером 11 августа было уничтожено скопление войск на правом берегу Днепра в селе Веселое возле плотины Каховской ГЭС. Как он сказал, в Веселом россияне накапливали свое оружие и технику.

Недавно плотина была повреждена и оккупанты не могли в полном объеме переправлять оружие и технику. Хлань отметил, что россияне накапливают технику на левом берегу в Новой Каховке и в ее окрестностях, а также в городе Таврийск.

Оттуда россияне постепенно переправляли технику через Каховскую дамбу, однако на днях было уничтожено дорожное полотно. Следовательно, осталась дорога по самой ГЭС, где было два запасных пути.

В четверг, 11 августа, украинские силы разрушили одно автодорожное полотно. После этого для россиян остался один путь для переправки техники.

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Сергей Хлань сообщил, что 12 августа днем ВСУ нанесли еще один удар, обезвредив последнее полотно, которым оккупанты могли переправлять технику и боеприпасы.

российские пропагандисты заявили о "работе" ПВО и вроде бы того, что "прилетов" якобы не было. Но, по словам Хланя, свидетели говорят, что прилетело, куда нужно и были мощные взрывы. Следовательно, обезврежена важная логистическая артерия оккупантов.

ВСУ разрушают логистику оккупантов в Херсонской области

Вооруженные Силы Украины пытаются "отрезать" оккупантов и держат под огневым влиянием логистику врага. Наши воины один за другим разрушают мосты, по которым оккупанты перебрасывают технику на фронт.

Недавно ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции. В оперативном командовании "Юг" подтвердили удары по этому мосту.

Военные уверяют, что ракетный удар сделал мост "непригодным для использования".

Для оккупантов на правом берегу Днепра есть 4 ключевых моста: Антоновский железнодорожный мост и Антоновский автомобильный мост, мост возле Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец.

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