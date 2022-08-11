"Хлопок" продолжает преследовать российских захватчиков . В этот раз "не повезло" оккупантам в Новой Каховке.

Заметьте Крымский мост, которым ежедневно перебрасывают войска и технику с россии, ждет своих ракет, – Чубаров

Новость сообщил Сергей Хлань – депутат Херсонского областного совета и военный ТрО. Никаких деталей он пока не раскрывал.

Херсонщина. В Новой Каховке сообщают о сильных взрывах. Уменьшается число оккупантов и их техники ,

– заявил Хлань.

Хлопок "посетил" и оккупантов возле Бердянска

Вечером 11 августа не обошлось без "хлопка" также вблизи временно оккупированного Бердянска . СМИ сообщают о мощных взрывах. Громче всего звук взрыва слышали жители отдаленных микрорайонов города (со стороны Мариуполя). Кроме того, они ощущали взрывную волну.