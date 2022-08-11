Такие данные обнародовал украинский Генштаб утром 11 августа. За последние сутки ВСУ уничтожили 200 врагов.

Важно Освобождение Херсона – на 100% достижимая задача еще в этом году, но нужно подождать, – Марченко

Потери врага:

  • личного состава – 43 200 (+200)
  • танков – 1846 (+14);
  • боевых бронированных машин – 4100 (+14);
  • артиллерийских систем – 974 (+3);
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 134;
  • самолетов – 232;
  • вертолетов – 193;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);
  • крылатые ракеты – 185;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13);
  • специальная техника – 90 (+1).