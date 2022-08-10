В интервью он подчеркнул, что ВСУ уже до конца этого года смогут освободить от оккупантов Херсон. В то же время он отметил, что для этого необходимо будет подождать.

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Херсон освободят на 100%

Дмитрий Марченко подчеркнул, что до конца 2022 года удастся на все 100% освободить Херсон. Он подчеркнул, что сначала необходимо будет избавить его от оккупантов, а также закончить активную фазу ведения войны. И только после этого можно будет переходить к более локальным военным действиям. По прогнозам генерал-майора, завершить основную фазу войны ВСУ должны до конца текущего года.

Сколько еще ждать херсонцам

Марченко понимает и знает, что херсонцы ожидают прихода ВСУ. В то же время он отметил, что не может назвать точной даты, когда это произойдет.

Но хочу передать херсонцам – пусть немного потерпят, это будет не так долго, как все ожидают. Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся,

– подчеркнул он.

Генерал-майор подчеркнул, что о жителях области никто не забыл, и от них никто не отказался, как рассказывают оккупанты. Просто херсонцам нужно будет еще немного подождать. По его словам, они вскоре "все увидят и услышат".

Марченко также прокомментировал предоставление военной помощи Украине. Он отмечает, что нашему государству привозят оснащение незначительными партиями. А это, подчеркивает он, отрицательно сказывается на темпе наступательных действий ВСУ. В то же время он отметил, что все может кардинально измениться, как только нам будут предоставлять полный пакет помощи.

Тем временем в Херсонской области вражеские военные продолжают жаловаться. Они жалуются на то, что ВСУ не прекращают обстрелы, а их – оккупантов – не планируют менять. Об этом свидетельствует один из разговоров, перехваченных спецслужбами Украины.

В общении с отцом российский боец отметил, что наши военные постоянно атакуют позиции врага в Херсонской области. По оккупантам бьют каждые 5 – 10 минут. И, как отмечает горе-воин, наши используют для выкуривания захватчиков также HIMARS.

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