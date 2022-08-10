Мы собрали главные новости, связанные с войной за 10 августа. Больше – читайте в материале 24 канала.

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06:00 россияне продолжают упражняться в своем цинизме. оккупанты стремятся созвать Совбез ООН. А делают они это для того, чтобы продолжать лгать Украину. Мол, мы сами стреляем по Запорожской АЭС.

05:49 Светлана Тихановская создала переходное белорусское правительство. Лидер объединенной белорусской оппозиции убеждена, что соответствующее правительство должно работать на обеспечение главных целей. Среди них:

защищать независимость и суверенитет Беларуси;

представлять национальные интересы;

производить фактическую деоккупацию страны;

восстановить конституционную законность и порядок;

разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти;

обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии;

создать условия для проведения честных и свободных выборов;

разрабатывать и выполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси.

05:04 Переселенка Оксана Дубик рассказала, как она пыталась уехать из оккупированного Мариуполя. Женщина отметила, что на блокпостах российские бойцы были пьяны, а также накалены. Кроме того, они отбирали у горожан, которые хотели спастись, последние деньги.

04:51 Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на аэродроме в Крыму. Он подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что произошло накануне на оккупированном полуострове.

04:06 Вблизи белорусской границы пограничники обнаружили оружие кафиров. Сначала ее проверят, а затем передадут ВСУ. Заметим, что находка была на Черниговщине, а содержала:

свыше 1600 патронов калибра 5,45 миллиметра;

цинк с более чем четырьмя сотнями патронов калибра 7,62 миллиметра;

одну реактивную противотанковую гранату 22 и одну РПГ-26;

корпус гранаты Ф-1 без энтузиазма;

три корпуса гранат РГД-5 без запала;

четыре запала унифицированного запала ручной гранаты модернизированы;

один подствольный гранатомет ГП-25;

две противотанковые мины с подрывниками.

03:18 В администрации Байдена рассказали, считают ли цели в Крыму законной мишенью для нашего государства. Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге подчеркнула, что США поддерживают действия, направленные на сохранение суверенитета и целостности Украины.

03:06 Алексей Арестович озвучил вероятные версии взрывов в Крыму. Советник главы ОП отметил, что к ним могут быть причастны местные партизаны. Не исключается и использование вооружений украинского производства с приличной дальностью атаки.

02:26 В ОК "Юг" поделились очередными достижениями наших военных в регионе. За минувшие сутки ВСУ удалось попасть в 2 опорных пункта россиян. Они расположены в более чем 40 километрах от Херсона. Также удалось уничтожить:

35 кафиров;

6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина.

01:45 Беспокойной была ночь для жителей Николаева. Во время воздушной тревоги там раздались взрывы. Напоминаем о том, что оккупанты продолжают терроризировать и уничтожать Украину. Не игнорируйте сирены и переходите к укрытиям.

01:43 Вечером 9 августа во время воздушных тревог жители Запорожья слышали взрывы. Впоследствии появилась информация об эффективной работе сил ПВО. Если говорить о количественном эквиваленте, то у врага стало по меньшей мере на 2 ракеты меньше.

01:14 Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что вблизи города ВСУ в очередной раз "поджарили" российских военных. Там слышали два взрыва, после которых в небо взвился густой дым.

00:03 Глава Запорожской ОВА Александр Старух высказал предположение о возможной катастрофе на ЗАЭС. Он отметил, что в таком случае необходимо будет эвакуировать 275 000 человек из трех областей нашей страны: Запорожской, Херсонской и Днепропетровской.