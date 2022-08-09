В одном материале 24 канал собрал самые важные события 9 августа. О том, что происходило на войне, политике и дипломатии – читайте ниже.

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05:52 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какие вопросы обсуждают Киев, а также москва. Прежде всего, он отметил, что формата переговоров между государствами по факту нет. Пока же говорится об определенных договоренностях, которые касались обмена военнопленными.

05:48 Еще одно предположение специалистов из Института по изучению войны касается мобилизации в России. Аналитики отметили, что военные из страны-агрессорки, которые недавно были отправлены на фронт, значительно хуже подготовлены. В то же время выделяется их еще большая жестокость, проявляющаяся в отношении мирного населения.

05:03 Беспокойной была ночь для жителей Днепропетровской и Харьковской областей. В первой оккупанты продолжали обстреливать Никополь. Также стало известно о двух взрывах в Харькове. О них сообщили местные жители.

04:55 В Институте по изучению войны поделились очередными наблюдениями. Аналитики отметили, что российские силы продолжают использовать Запорожскую АЭС. Рядом с ядерными реакторами враг хранит свою военную технику.

04:07 Между тем, попытки провести "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области идут полным ходом. Там уже тиражируют соответствующие "распоряжения".

03:25 В ОК "Юг" поделились очередными хорошими новостями о потерях врага. Так, штурмовая авиация ВСУ атаковала скопления живой силы, а также техники российских военных. Произошло это вблизи Снегиревки. В целом на Юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали:

23 единицы личного состава кафиров;

дежурный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

танк Т-72;

самоходную гаубицу "Мста-С";

5 автомобилей, в том числе и бронированных.

03:12 Генерал-майор Дмитрий Марченко рассказал, что Николаеву по силам отразить любые атаки российских военных. В то же время он отметил, что оккупанты только имитируют возможное наступление.

02:35 Владимир Зеленский имел возможность пообщаться с 42 президентом США Биллом Клинтоном. Во время разговора обсудили, как не разрешить России "заморозить конфликт".

02:34 Родные защитников "Азовстали" отреагировали на очередное возможное зверство россиян. Речь идет о возможном "трибунале в клетках" в Мариуполе. Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также – к украинцам. Последние родные призвали проверять информацию и следить за медиагигиеной. Это особенно актуально, если учесть, что накануне социальными сетями распространялся пост о пленных украинских военных, у которого был довольно сомнительный источник.

01:53 А вот в России продолжают бороться с санкциями. Вернее, с их последствиями. Так, "аэрофлот" начал разбирать имеющиеся самолеты для того, чтобы хоть как-то компенсировать недостаточное количество запчастей. Напомним, что последние оккупанты не могут купить из-за санкций, наложенных на россию из-за полномасштабного вторжения в Украину.

01:44 Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным поделился интересным наблюдением. Он отметил, что на Юг от Изюма "вырисовывается кое-что интересное". Советник главы ОП отметил, что ВСУ уже держат под контролем Довгенькое, которое еще сравнительно недавно было за врагом.

00:55 К ситуации вокруг Запорожской АЭС, оккупированной россиянами, приковано внимание всего мира. Наше государство призывает МАГАТЭ и ООН срочно отправить свои миссии на станцию. Это позволит предотвратить катастрофу, которая может произойти из-за захватчиков.

00:21 Между тем, россия на определенный промежуток времени выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие. Информация об этом опубликована на сайте министерства иностранных дел страны-агрессорки.

00:04 В Молдове выразили опасения, что Россия может вторгнуться и в их страну. Заместитель премьер-министра Олег Серебрян подчеркнул, что об этом может свидетельствовать один подозрительный сигнал. Речь идет о волне фейков, связанных с якобы минированием важных объектов на территории страны.