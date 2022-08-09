В одному матеріалі 24 канал зібрав найважливіші події 9 серпня. Про те, що відбувалось на війні, у політиці та дипломатії – читайте нижче.

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05:52 Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, які питання обговорюють Київ, а також москва. Передовсім він зауважив, що формату переговорів між державами по факту немає. Наразі ж мовиться про певні домовленості, які б стосувались обміну військовополоненими.

05:48 Ще одне припущення фахівців з Інституту з вивчення війни стосується мобілізації в росії. Аналітики зауважили, що військові з країни-агресорки, яких нещодавно відправили на фронт, значно гірше підготовлені. Водночас виділяється їхня ще більша жорстокість, яка проявляється у ставленні до мирного населення.

05:03 Неспокійною була ніч для мешканців Дніпропетровської та Харківської областей. У першій окупанти продовжували обстрілювати Нікополь. Також стало відомо, про два вибухи у Харкові. Про них повідомили місцеві мешканці.

04:55 В Інституті з вивчення війни поділились черговими спостереженнями. Аналітики зауважили, що російські сили продовжують використовувати Запорізьку АЕС. Поруч з ядерними реакторами ворога зберігає свою військову техніку.

04:07 Тим часом спроби провести "референдум" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області йдуть повним ходом. Там уже тиражують відповідні "розпорядження".

03:25 В ОК "Південь" поділились черговими хорошими новинами про втрати ворога. Так, штурмова авіація ЗСУ атакувала скупчення живої сили, а також техніки російських військовий. Сталось це поблизу Снігурівки. Загалом на Півдні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ упродовж минулої доби ліквідували:

23 одиниці особового складу окупантів;

черговий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

танк Т-72;

самохідну гаубицю "Мста-С";

5 автомобілів, в тому числі й броньованих.

03:12 Генерал-майор Дмитро Марченко розповів, що Миколаєву до снаги відбити будь-які атаки російських військових. Водночас він зауважив, що окупанти лиш імітують можливий наступ.

02:35 Володимир Зеленський мав нагоду поспілкуватись з 42 президентом США Біллом Клінтоном. Під час розмови обговорили, як не дозволити росії "заморозити конфлікт".

02:34 Рідні захисників "Азовсталі" відреагували на чергове можливе звірство росіян. Мовиться про можливий "трибунал у клітках" у Маріуполі. Вони звернулись до президента України Володимира Зеленського, а також – до українців. Останніх рідні закликали перевіряти інформацію та слідкувати за медіагігієною. Це особливо актуально, якщо врахувати, що напередодні соціальними мережами поширювався пост про полонених українських військових, який мав досить сумнівне джерело.

01:53 А от у росії продовжують боротись з санкціями. Точніше, з їхніми наслідками. Так, "аерофлот" почав розбирати наявні літаки задля того, щоб бодай якось компенсувати недостатню кількість запчастин. Нагадаємо, що останні окупанти не можуть купити через санкції, накладені на росію через повномасштабне вторгнення в Україну.

01:44 Олексій Арестович в ефірі з Марком Фейгіним поділився цікавим спостереженням. Він зауважив, що на Південь від Ізюма "вимальовується дещо цікаве". Радник глави ОП зауважив, що ЗСУ вже тримають під контролем Довгеньке, яке ще порівняно нещодавно було за ворогом.

00:55 До ситуації навколо Запорізької АЕС, окупованої росіянами, прикута увага всього світу. Наша держава закликає МАГАТЕ й ООН терміново відправити свої місії до станції. Це дозволить запобігти катастрофі, яка може статись через загарбників.

00:21 Тим часом росія на певний проміжок часу виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю. Інформація про це опублікована на сайті міністерства закордонних справ країни-агресорки.

00:04 У Молдові висловили побоювання, що росія може вторгнутись і в їхню країну. Заступник прем'єр-міністра Олег Серебрян підкреслив, що про це може свідчити один підозрілий сигнал. Мовиться про хвилю фейків, пов'язаних з буцімто мінуванням важливих об'єктів на території країни.