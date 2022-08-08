В одному матеріалі 24 канал зібрав найважливіші події 8 серпня. Про те, що відбувалось на війні, у політиці та дипломатії – читайте нижче.

05:24 російські окупанти тримають жителів Ізюма як живий щит. Вони хочуть використовувати українців як "живий щит".

03:09 На Півдні, у Центрі та на Волині лунали сирени повітряної тривоги.

02:52 На тимчасово окупованих територіях росіяни поширюють фейки, що нібито під час звільнення територій будуть "масові обстріли з боку ЗСУ". Мета такої пропаганди – посіяти паніку серед українців.

02:44 Авіація ЗСУ завдала 3 удари по скупченню ворожого озброєння та техніки й опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.

Втрати ворога:

24 російських окупантів;

1 танк Т-62;

5 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;

склад боєприпасів в районі Чарівного у Бериславському районі.

02:26 Під час тривоги на Харківщині чули вибухи. Вони ніби лунали за межами самого Харкова. Однак офіційних коментарів поки немає.

Також ворог обстріляв Марганець на Дніпропетровщині.