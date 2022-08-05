"Демократичне" жертвопринесення

Що буде з цивільним населенням, якщо не буде армії – Amnesty International так далеко не заглядає. Вже багато гідних людей прокоментували цей матеріал.

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Діапазон оцінок AI – від лівацьких гі**оїдів до корисних ідіотів – демонструє плюралізм, свободу думок та водночас високий рівень одностайності українського суспільства з цього питання.

Хочу зупинитися на головному, як на мене. Матеріал Amnesty International повністю укладається у поширену на заході девіацію. Практично всі шановні організації, окремі високорозвинені країни та широкий спектр політиків прямим текстом кажуть нам: чудовим варіантом є ваше самогубство. Самовбийтеся.

Подивіться, скільки у цьому плюсів. Це зняло би безліч проблем. Практично для усіх. Зробіть це самі. Звісно, ​​вибір за вами. Але це нам дуже допомогло б. Постраждаєте лише ви. А ви – це явна меншість! Погодьтеся, це дуже розумно.

Одноногі правила

Треба віддати належне – після 24 лютого стає більше тих, хто не поділяє цієї єресі. Але у багатьох інституціях це мракобісся є фундаментальною основою всієї роботи.

Є деякі правила, які агресор не виконує. Демонстративно. При цьому від жертви агресії вимагають суворого виконання всіх букв без урахування контексту. Що на практиці означає самогубство.

Важливе путін готовий до переговорів, тільки називати їх треба інакше

Ну, тут нічого не вдієш, кажуть шановні організації. Так, агресор нас посилає, на нього ми не можемо впливати. Тому будемо нидіти вам. То коли ви самовб'єтеся? Відмовляєтеся? Тоді ви у всьому винні! Ату вас!

Україна як цивілізована держава неухильно реагує на конкретні факти, які можуть свідчити про якісь порушення чи злочини з нашого боку. Ми їх всебічно об'єктивно аналізуємо, вживаються заходи. Але самовбиватися ми не будемо.

Цікаво, хто з наших доморощених підбурювачів візьметься переконувати на користь колективного самогубства. Дуже цікаво.

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