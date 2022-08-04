Амністія для вбивць

Усі ці міжнародні "корисні ідіоти" давно стали частиною стратегії агресивних режимів щодо ведення війни. Їхнє головне завдання – поширення думок, що "не все так однозначно", а це, зі свого боку, має зрівнювати агресора і жертву в міжнародному інформаційному полі.

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Виглядає це так. Агресор нападає, і наче усе очевидно, але потім у гру вступає "Міжнародна амністія" й починає доводити, що жертва агресії сама робить щось неправильно.

Далі ці "свідчення" беруть на озброєння численні політики та "експерти" на зарплаті у кремля, їхня мета – довести, що агресор і жертва однакові, а тому допомагати жертві не треба.

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У підсумку маємо істерику, що "треба терміново миритися", агресор закріплює за собою щось і починає готуватися до нової агресії, яку він буде проводити за точнісінько такою схемою.

Тому вся ця "міжнародна амністія" вартує не однєї російської батальйонно-тактичної групи. І називати їх треба так, як вони цього заслуговують – співвучасники військових злочинів.

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