Амнистия для убийц

Все эти международные "полезные идиоты" давно стали частью стратегии агрессивных режимов ведения войны. Их главная задача – распространение мнений, что "не все так однозначно", а это, со своей стороны, должно уравнивать агрессора и жертву в международном информационном поле.

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Выглядит это так. Агрессор нападает, как будто все очевидно, но потом в игру вступает "Международная амнистия" и начинает доказывать, что жертва агрессии сама делает что-то неправильно.

Далее эти "свидетельства" берут на вооружение многочисленные политики и "эксперты" на зарплате у кремля, их цель – доказать, что агрессор и жертва одинаковы, поэтому помогать жертве не надо.

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В итоге есть истерика, что "надо срочно мириться", агрессор закрепляет за собой что-то и начинает готовиться к новой агрессии, которую он будет проводить по точно такой схеме.

Поэтому вся эта "международная амнистия" стоит не одной русской батальонно-тактической группы. И называть их нужно так, как они этого заслуживают – соучастники военных преступлений.

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