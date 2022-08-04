На закиди Amnesty International різко відповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що заява організації має ознаки інформаційної операції проти України. 24 канал передає деталі.

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Заява Amnesty International

Anesty International 4 серпня опублікувала пресреліз, у якому заявила, що українські військові начебто наражають на небезпеку цивільне населення. За твердженням організації, ЗСУ буцімто встановлюють свої бази та звозять зброю і техніку у житлові райони населених пунктів.

У пресрелізі зазначається, що Amnesty дійшла такого висновку, аналізуючи удари росіян по Харківській та Миколаївській областях, а також по Донбасу. ЗСУ буцімто відбивались від атак окупантів зсередини житлових районів. Організація стверджує, що начебто задокументувала такі випадки загалом у 19 містах і селах досліджуваних регіонів, зокрема за допомогою свідків.

Так, Amnesty International звинувачує українських військових у порушенні норм міжнародного гуманітарного права. Організація закликала українську владу негайно забезпечити розміщення сил подалі від населених пунктів або здійснити евакуацію цивільного населення "з районів, де ведуться бойові дії".

При цьому підкреслюється, що ця заява Amnesty International жодним чином не виправдовує російські обстріли, зокрема удари забороненими міжнародною спільнотою боєприпасами.

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Відповідь Подоляка

Михайло Подоляк відповів на заяву Amnesty International, наголосивши, що Україна чітко дотримується усіх законів ведення війни і міжнародного гуманітарного права. Абсолютним пріоритетом Збройних Сил України при цьому залишається збереження життя та здоров'я кожного громадянина в умовах російської варварської агресії.

Тому ми послідовно вживаємо всіх заходів, щоб допомогти українцям переміститись із зони активних бойових дій у більш безпечні райони. Попередні кілька тижнів уряд та вище керівництво України закликали жителів Донбасу тимчасово покинути цю територію з огляду на безпекову ситуацію. З 2 серпня почалась обов'язкова, але не примусова евакуація,

– підкреслив Подоляк.

Посадовець зауважив, що держава допомагає своїм громадянам безкоштовно виїхати у безпечні місця, розселяє та забезпечує їх усім необхідним. Цей процес продовжується, і в ОП надалі закликають скористатися можливістю евакуації, щоб не ризикувати життям.

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Водночас Подоляк наголосив, що це росія дотримується тактики тотального терору та ігнорує усі правила й закони, намагаючись максимально знищувати цивільну інфраструктуру та мирне населення. Цьому, за словами радника керівника ОП, не може бути жодних виправдань.

Регулярно можна бачити те, як російська армія обстрілює житлові квартали за понад 500 кілометрів від фронту, умисно вбиваючи мирних громадян та дітей. Всі російські воєнні злочини фіксуються як українськими, так і міжнародними слідчими групами, й у кінцевому результаті матимуть відповідні юридичні наслідки.

Будь-які заяви про порушення з боку української армії мають характер інформаційної операції для дискредитації Збройних Сил України і зриву поставок зброї з боку західних партнерів,

– прокоментував заяву Amnesty International Михайло Подоляк.

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