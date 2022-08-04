Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Ворожа атака забрала 8 життів мирних мешканців.

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Наслідки чергового російського злочину

Унаслідок обстрілу міста росіянами з артилерії, 4 мирних мешканців зазнали поранень. Серед низ 3 – діти.

Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту, де на момент обстрілу було скупчення людей. Також загарбники пошкодили церкву й поранили священника. Навколишні будинки також пошкоджені.



Пошкоджена церква в Торецьку / Фото з телеграму Павла Кириленка



Наслідки обстрілу Торецька / Фото з телеграму Павла Кириленка

Павло Кириленко на тлі щоденних російських атак та злочинів окупантів звернувся до мешканців Донецької області із закликом евакуюватися.

Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно,

– наголосив Кириленко.



російська атака забрала 8 життів / Фото з телеграму Павла Кириленка