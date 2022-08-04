Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Вражеская атака унесла 8 жизней мирных жителей.

К теме По Харьковщине оккупанты выпустили 4 ракеты С-300: попали в промышленный объект

Последствия очередного российского преступления

В результате обстрела города россиянами из артиллерии, 4 мирных жителя получили ранения. Среди них 3 детей.

Оккупанты попали в остановку общественного транспорта, где на момент обстрела было скопление людей. Также захватчики повредили церковь и ранили священника. Окружающие дома также повреждены.

Павел Кириленко на фоне ежедневных российских преступлений оккупантов обратился к жителям Донецкой области с призывом эвакуироваться.

Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя,

– подчеркнул Кириленко.