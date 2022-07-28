В Донецкой области уже нет газоснабжения и возможне проблемы с электро- и водоснабжением. Поскольку впереди осенне-зимний период власти призывают местных к тому, что нужно переезжать в более безопасные регионы.

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Особенно это касается женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных людей.

Области уже готовы принимать людей

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук настойчиво обратилась к жителям Донецкой области с просьбой эвакуироваться. В Киеве и на западе уже готовы принимать новых людей.

Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Создан штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и на западе страны готовятся принимать наших людей с востока,

– сказала Верещук.

Почему это важно сделать сейчас

Министр пояснила, что если не эвакуироваться из Донетчины, когда это возможно, потом есть риск оказаться не только без электричества и воды, то есть без тепла, но и без связи, лекарств пищи и под обстрелами.

Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя. Будьте мудры и готовьтесь к эвакуации,

– подчеркнула Верещук.

Что нужно знать о ситуации на Донбассе

Сейчас украинские воины сдерживают российское наступление на Донбассе и оккупанты продвигаются крайне медленно. Сейчас россияне достигли частичного успеха только в направлении Возрождение – Вершина. Российские войска уже закрепляются юго-восточнее Вершины.

При этом враг активно и жестоко обстреливает прифронтовые территории по всем видам вооружения, используя авиацию, артиллерию и танки.

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