Частичного успеха враг достиг на направлении Видродження – Вершина. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 28 июля.

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россияне закрепляются юго-восточнее населенного пункта Вершина,

– рассказали военные.

Заметим, что это единственный успех российской армии на фронте за последний период. Все попытки штурма на Бахмутском направлении стали для путинских солдат неудачными. Пытаясь улучшить тактическое положение, противник вел штурм в направлении Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье. Украинские военные отбили врага и заставили отойти.

Так же провальной была попытка россиян продвинуться на направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар.

Обратите внимание! По данным Белого дома, россия потеряла на войне против Украины более 75 тысяч бойцов. Речь идет об убитых и раненых. Американские чиновники отметили, что это очень много.

Какая ситуация по другим направлениям

На Краматорском направлении враг не вел активных действий. Он обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.

На Славянском направлении оккупанты вели штурм возле Долгенького – Мазановки и Пасеки – Долины. К счастью, безуспешно.

На Харьковском направлении путинские солдаты нанесли авиаудар возле Русских Тишков. Кроме того, они вели воздушную разведку, чтобы уточнить положение наших войск и корректировать свой огонь.

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