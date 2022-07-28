Как россияне провалили штурм

Вражеское войско хотело улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины о ситуации на фронте на 6 часов утра 28 июля.

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Для этого россияне вели штурмовые действия на направлениях Клиново – Бахмут, Мироновский – Семигорье. Все попытки были напрасны – украинские воины отбили противника и заставили отступить.

Провальной для путинских солдат была и попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар.

К сожалению, частичный успех захватчики достигают в направлении Возрождения – Вершина. Сейчас они закрепляются у населённого пункта Вершина.

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