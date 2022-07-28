Об этом рассказала конгрессвумен от Демократической партии Элисса Слоткин. 27 июля она посетила секретный брифинг по ситуации в Украине, на котором присутствовали законодатели Палаты представителей США.

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россия потеряла более 75 тысяч военных в Украине

Слоткин рассказала, что представители администрации Байдена рассказали, сколько оккупантов погибли или получили ранения в Украине.

Нам сообщили, что более 75 тысяч россиян были убиты или ранены. И это очень много,

– отметила конгрессвумен.

Она добавила, что также более 80% состава российских сухопутных сил "увязли и устали". Недавно западные и американские чиновники заявили, что следующие несколько недель войны будут решающими, ведь ВСУ планируют осуществить большое контрнаступление на Юге.

В частности, глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур во время Аспенского форума безопасности отметил, что, по его мнению, оккупанты начнут терять силу в ближайшие недели, так как у них заканчивается личный состав. В США и на Западе уверены, что Украина попытается вернуть Херсон, который россияне оккупировали в марте.

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Цель брифинга – срочная помощь Украине

Конгрессвумен проинформировала, что основная тема брифинга для законодателей касалась усилий, которые могут приложить Соединенные Штаты, чтобы усилить эффективность помощи Украине в течение следующих недель.

"Основной разговор на брифинге касался того, что мы еще можем и должны сделать для украинцев, буквально в ближайшие 3 – 6 недель, очень срочно. Украинцы хотят двигаться на Юг и проводить там операции. И мы хотим, чтобы они были как можно успешнее", – подчеркнула Слоткин.

По ее словам, сегодня подтвердили слова президента Владимира Зеленского – "украинцы к зиме действительно хотят несколько раз предоставлять россии по зубам". На брифинге законодатели от обеих партий поддержали решение предоставить ВСУ ракеты большой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 280 километров.

Украина месяцами призвала США предоставить эти системы, ведь HIMARS могут поражать только цели на расстоянии около 78 километров. Однако советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты их не будут предоставлять, потому что ВСУ якобы могут использовать ATACMS для удара по территории россии.

Обратите внимание! В Сенате США также планируют провести подобный закрытый брифинг по ситуации в Украине.

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