Такое заявление опубликовал Пентагон после телефонного разговора Остина с Резниковым. Также конгрессмен США сказал, когда Украина получит HIMARS, ракеты на 300 километров и истребители .

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США прокомментировали предоставление HIMARS

Ллойд Остин заверил Алексея Резникова, что Соединенные Штаты пытаются как можно скорее доставить оборудование в Украину,

– сообщили в Пентагоне.

Министр обороны Украины Алексей Резников также сообщил о ситуации на месте. Более того, министры: