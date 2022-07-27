Такое заявление опубликовал Пентагон после телефонного разговора Остина с Резниковым. Также конгрессмен США сказал, когда Украина получит HIMARS, ракеты на 300 километров и истребители .
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США прокомментировали предоставление HIMARS
Ллойд Остин заверил Алексея Резникова, что Соединенные Штаты пытаются как можно скорее доставить оборудование в Украину,
– сообщили в Пентагоне.
Министр обороны Украины Алексей Резников также сообщил о ситуации на месте. Более того, министры:
- обсудили результаты недавней встречи Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-4");
- договорились поддерживать тесную координацию.