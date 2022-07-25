Сумма очередной помощи США Украине составляет 175 миллионов долларов. Наша страна получит еще 4 системы HIMARS.

Заметьте Получение Украиной боевых самолетов – один из ключевых вопросов войны, – аналитик

Какое оружие получит Украина

В рамках очередной помощи США передадут Украине 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost. Их США будут закупать у производителей и передавать нашему государству. В Пентагоне отметили, что украинские военные научились эффективно использовать эти беспилотники.

Беспилотники предоставят Украине в рамках программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), на которую выделили 95 миллионов долларов.

Кроме того, Украина получит 4 командно-штабных машины, противотанковое оружие и 36 000 боеприпасов калибра 105 миллиметров.

После получения этой помощи у Украины будет 16 артиллерийских систем HIMARS, с помощью которых наши военные ежедневно наносят точные удары по позициям оккупантов.



Оружие из США направляется в Украину / Фото Пентагона

HIMARS эффективно уничтожает оккупантов

В россии настолько пугаются из-за точной работы системы HIMARS, что для успокоения оккупантов и всех россиян, пропагандисты и минобороны россии придумывают фейки о якобы уничтожении этого оружия или его части.

Например, в россии уже отчитывались об уничтожении "зарядной машины" HIMARS, которой не существует, потому что артиллерийская система перезаряжается самостоятельно.

После запуска ракет "Калибр" на Хмельницкую область 24 июля в россии также решили соврать и на этот раз "вторая армия мира уничтожила склад со снарядами к HIMARS". Все бы ничего, но все ракеты сбила ПВО.

Пока оккупанты врут и пишут новые байки, украинские воины эффективно используют американское оружие. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, HIMARS уничтожили уже 50 вражеских складов и командных пунктов.

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