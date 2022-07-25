Украине необходимы самолеты F-16

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований армии Валентин Бадрак. Он назвал получение Украиной самолетов – одним из ключевых вопросов в войне с россией.

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Эксперт напомнил, что когда в Киев приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, он откровенно заявил, что Европа и вообще Евроатлантический мир договорен не поставлять Украине танки и ударные штурмовые самолеты.

Однако танки уже начала поставлять Украине Польша. До этого мы получали и чешские танки, а если еще Германия не будет блокировать поставки "Леопардов", то можно будет говорить о смене взглядов в натовской Европе.

С самолетами ситуация пока иная. После встречи "Рамштайн – 4" Марк Милли – главный военный США, являющийся главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, сказал, что вопрос по поставкам Украине самолетов F-16 обсуждается, но еще не решен.

То же можно сказать о штурмовиках A-10. По словам Бадрака, некоторые СМИ обнародовали инсайдерскую информацию, якобы командующий военно-воздушными силами США, готовый передать их Украине. Более того, это вроде бы будет на руку и самим Соединенным Штатам, потому что они уже долго думают, как от них избавиться.

"Это было бы неплохое решение, но все же большинство пилотов и специалистов говорят, что нам нужны именно F-16 как промежуточная авиационная платформа, которая в будущем может позволить перейти к, например, использованию беспилотных самолетов", – пояснил аналитик.

Нужно контролировать и море

По его мнению, контрнаступление очень рискованно проводить, пока Украина не будет контролировать не только небо, но и море. Относительно второго Бадрак напомнил, что президент Зеленский еще в марте обращался в парламент Норвегии с просьбой рассмотреть вопрос о выделении Украине противокорабельных ракетных комплексов NSM. Они могут использоваться на достаточно большое расстояние – от 185 км в первой версии до 280 км в последней. По словам аналитика, такая ракета способна поразить практически любой корабль черноморского флота.

"Возможно, захватчики опасаются, что нам тайно передадут такое оружие, потому что отвод кораблей в Новороссийск свидетельствует, что они реалистично оценивают угрозу со стороны украинской армии и видят, что имеют дело с мощным серьезным противником. Так что реально нам не хватает только мощного оружия для того, чтобы начать серьезное контрнаступление", – подытожил он.

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