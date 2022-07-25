Україні необхідні літаки F-16

Про це 24 каналу розказав директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак. Він назвав отримання Україною літаків – одним з ключових питань у війні з росією.

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Експерт нагадав, що коли до Києва приїжджав президент Франції Еммануель Макрон, він відверто заявив, що Європа та взагалі Євроатлантичний світ має домовленість не постачати Україні танки та ударні штурмові літаки.

Однак наразі танки вже почала постачати Україні Польща. До цього ми отримували й чеські танки, а якщо ще й Німеччина не блокуватиме постачання "Леопардів", то можна буде говорити про зміну поглядів у натівській Європі.

З літаками ситуація поки що інакша. Після зустрічі "Рамштайн – 4" Марк Міллі – головний військовий США, який є головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, сказав, що питання щодо постачання Україні літаків F-16 обговорюється, але ще не вирішено.

Те ж можна сказати про штурмовики A-10. За словами Бадрака, деякі ЗМІ оприлюднювали інсайдерську інформацію, нібито командувач військово-повітряними силами США, готовий передати їх Україні. Ба більше, це начебто буде на руку й самим Сполученим Штатам, тому що вони вже тривалий час думають, як їх позбутися.

"Це було б непогане рішення, але все ж переважна більшість пілотів та фахівців кажуть, що нам потрібні саме F-16 як проміжна авіаційна платформа, що у майбутньому може дозволити перейти до, наприклад, використання безпілотних літаків", – пояснив аналітик.

Потрібно контролювати і море

На його погляд, контрнаступ дуже ризиковано проводити, доки Україна не контролюватиме не лише небо, а й море. Стосовно другого Бадрак нагадав, що президент Зеленський ще у березні звертався до парламенту Норвегії з проханням розглянути питання виділення Україні протикорабельних ракетних комплексів NSM. Вони можуть використовуватися на досить велику відстань – від 185 кілометрів у першій версії до 280 кілометрів в останній. За словами аналітика, така ракета здатна вразити фактично будь-який корабель чорноморського флоту.

"Можливо, загарбники побоюються, що нам таємно передадуть таку зброю, бо відведення кораблів до Новоросійська свідчить, що вони реалістично оцінюють загрозу з боку української армії і бачать, що мають справу з потужним серйозним противником. Тож реально нам не вистачає лише потужної зброї для того, щоб розпочати серйозний контрнаступ", – підсумував він.

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