Хоч, за даними української розвідки, росія й витратила половину запасів високоточних ракет, вони все ще є, а отже необхідно завадити їм вбивати мирних українців. Про це 24 каналу розказав авіаексперт Валерій Романенко.

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Потрібні винищувачі та літаючі радари

Ви бачите, як зараз росіяни кошмарять наші міста. Вони просто тероризують всі міста без виключення. Можуть вдарити і по Харкову, який поряд з лінією фронту, і по Вінниці, яка за багато сотень кілометрів,

– констатував він.

Найкращим засобом для боротьби з ворожими крилатими ракетами експерт назвав літаки-винищувачі. А якби Україна отримала від союзників ще й літаючі радари, наші захисники могли б довести відсоток збитих крилатих ракет до 60 – 70%. З їхньою допомогою, військові могли б визначити точку входу ракети на нашу територію, прослідкувати траєкторію і навести на неї винищувачі.

Крім того, авіація, безумовно, суттєво підтримала б контрнаступ ЗСУ та допомогла звільнити тимчасово окуповані території, до прикладу, Херсонщини.

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