Найбільше руйнувань зафіксовано у Краматорську. Окупанти знищили там школу та обстріляли два машинобудівні заводи. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 21 липня.

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росія нещадно обстрілює міста Донеччини

Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти – у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська – підприємства Старо- та Ново- краматорські машинобудівні заводи,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти вкотре обстріляли центр Бухмута. Ракета, що впала на подвір'я в Торецьку, на щастя, не розірвалася.

Касетним боєприпасом окупанти обстріляли Іванівку Черкаської громади. Там вони пошкодили приватний будинок. Про постраждалих чи загиблих не повідомляють.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини / Фото Павла Кириленка

Криленко закликає людей евакуюватися. Адже перебувати і області стає щоразу небезпечніше.

Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся,

– мовиться в повідомленні.

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