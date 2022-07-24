Наслідки обстрілу Миколаєва показав мер міста Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що удар по обласному центру вранці відбувся близько 4:00.

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На одному з підприємств виникла пожежа

Снаряди потрапили по території кількох приватних підприємств. На одному з них спалахнула пожежа.

Ворог вщент знищив школу

Ввечері 23 липня ворог запустив чотирма "Калібрами" по Корабельному району Миколаєва. Практично на руїни перетворилась одна з загальноосвітніх шкіл – тут знищено перекриття між 1 та 2 поверхом. У 9 багатоповерхівках повилітали вікна.

Два приватні житлові будинки спалахнули після потрапляння снарядів. Горіли також автомобілі та гараж.

Зверніть увагу! Поки що відомо про 5 поранених, серед них – підліток.

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Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото ДСНС:

Обстріли Миколаївщині: останні новини

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що напередодні вороги обстріляли село Лимани Миколаївського району. Спалахнули пожежі у житлових будинках та лісі.

У селі Шевченкове через ворожі обстріли загинули 2 жителів.

У Широківській громаді пошкоджено будинок культури.

Під постійним вогнем Березнегуватську громаду.

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