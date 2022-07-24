Про наслідки ракетного обстрілу Миколаєва розповів голова ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що близько 18:00 ворог почав гатити по Корабельному районі міста.

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Ввечері росіяни вдарили по Миколаєву "Калібрами"

В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що по обласному центру агресор запустив 4 ракети "Калібр". Повністю було зруйновано освітній заклад, приватні садиби, пошкоджено багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі.

Відомо про щонайменше 5 постраждалих, серед них – підліток. Після обстрілу у місті спалахнули пожежі.

Вранці окупанти обстріляли складське приміщення

Вже о 4:00 ранку 24 липня жителі Миколаєва знову почули вибухи. За попередньою інформацією, росіяни потрапили у склади. Поки дані про постраждалих та пошкодження з'ясовують.

Під обстрілами і Миколаївщина:

Миколаївський район: 23 липня були вибухи у селі Лиман. Через потрапляння снарядів загорілись житлові будинки та ліс. У Шевченковому через ворожі обстріли загинули 2 людини.

23 липня були вибухи у селі Лиман. Через потрапляння снарядів загорілись житлові будинки та ліс. У Шевченковому через ворожі обстріли загинули 2 людини. Баштанський район: ворог обстріляв Широківську громаду, пошкоджено будинок культури. Тривають обстріли сіл у Березнегуватській громаді.

Актуально ЗСУ вкотре відігнали ворога біля Вуглегірської ТЕС: карта бойових дій станом на 24 липня

Зверніть увагу! Як повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, минулу добу 2 людини загинули та ще 5 дістали поранення. Серед потерпілих – дитина.

Дивіться у відео – ворог обстріляв ракетами Хмельниччину: