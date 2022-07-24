Про звуки вибухів написав у своєму телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він закликав жителів міста не покидати укриття до сирени відбою. Ввечері там також пролунали вибухи під час тривоги.
У Миколаєві після оголошення тривоги вночі 24 липня прогриміли понад 5 потужних вибухів. Наразі не повідомляють, що слугувало їхньою причиною.
Про звуки вибухів написав у своєму телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він закликав жителів міста не покидати укриття до сирени відбою. Ввечері там також пролунали вибухи під час тривоги.