По данным властей, взрывы в городе услышали ориентировочно в 04.30 23 июля. Во время атаки по городу по всей Украине звучала воздушная тревога.
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В Николаеве в результате взрывов никто не пострадал
Около 4:30 (говорится о 23 июля – 24 канале) в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города,
– объяснил мэр.
Александр Сенкевич также добавил, что власти собирают информацию об инциденте.
"Предварительно, без жертв", – уточнил Сенкевич.
Последние взрывы в Николаеве
- 21 июля россияне снова атаковали Николаев. Враги попали в АЗС, склад, газопровод и другие объекты инфраструктуры. По городу было выпущено 7 ракет.
- 18 июля оккупанты убили 4 человека. Это россияне сделали для того, чтобы снять пропагандистский ролик.
- В ночь на 17 июля российские оккупанты также ударили по городу. Попали ракетами С-300 по промышленным объектам и разрушили их.
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