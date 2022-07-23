По данным властей, взрывы в городе услышали ориентировочно в 04.30 23 июля. Во время атаки по городу по всей Украине звучала воздушная тревога .

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В Николаеве в результате взрывов никто не пострадал

Около 4:30 (говорится о 23 июля – 24 канале) в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города,

– объяснил мэр.

Александр Сенкевич также добавил, что власти собирают информацию об инциденте.

"Предварительно, без жертв", – уточнил Сенкевич.

Последние взрывы в Николаеве

21 июля россияне снова атаковали Николаев . Враги попали в АЗС, склад, газопровод и другие объекты инфраструктуры. По городу было выпущено 7 ракет.

18 июля оккупанты убили 4 человека . Это россияне сделали для того, чтобы снять пропагандистский ролик.

В ночь на 17 июля российские оккупанты также ударили по городу . Попали ракетами С-300 по промышленным объектам и разрушили их.