Как рассказал пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук, не обошлось без жертв. К сожалению, Николаев регулярно страдает от постоянных обстрелов.

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В результате обстрела погибли 4 человека. По предварительной информации, российские военные совершали обстрелы, чтобы создать видеоролик и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Какова ситуация на Юге Украины

По данным Генерального штаба ВСУ, на Южнобужском направлении продолжаются взаимные обстрелы. Вражеское войско применяет ствольную и реактивную артиллерию по всей линии соприкосновения. Возле Потёмкиного россияне нанесли авиаудар.

Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку, чтобы выявить изменения в положении ВСУ и корректировать огонь. В Черном море российские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство.

Николаев под вражескими обстрелами

Россияне не прекращают интенсивность своих обстрелов. От этого очень страдают регионы, расположенные вблизи боевых действий. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким на утро 18 июля рассказал о ситуации с обстрелами в области.

Город Николаев с новой был под массированным ракетным обстрелом. Известно, что вражеский снаряд попал в:

автосалон,

салон по продаже сельхозтехники.

Остальные прилетели по окрестностям города. По предварительным данным, жертв нет.

В Николаевском районе за день, 17 июля, фиксировали обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской общины. оккупанты попали по открытым территориям. Пострадавших нет.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Пока уточняют информацию о пострадавших и повреждениях. По словам Кима, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.