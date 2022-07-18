Як розповів пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук, не минулося без жертв. На жаль, Миколаїв регулярно страждає від постійних обстрілів.

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Внаслідок атаки загинули 4 людини. За попередньою інформацією, російські військові здійснювали обстріли, аби створити відеоролик та звинуватити в цьому Збройні Сили України.

Яка ситуація на Півдні України

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку тривають взаємні обстріли. Вороже військо застосовує ствольну та реактивну артилерії по всій лінії зіткнення. Біля Потьомкиного росіяни завдали авіаудару.

Крім того, окупанти вели повітряну розвідку, щоб виявити зміни у положенні ЗСУ та корегувати вогонь. У Чорному морі російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство.

Миколаїв під ворожими обстрілами

Росіяни не припиняють інтенсивність своїх обстрілів. Від цього дуже страждають регіони, які розташовані поблизу бойових дій. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на ранок 18 липня розповів про ситуацію з обстрілами в області.

Місто Миколаїв знову було під масованим ракетним обстрілом. Відомо, що ворожий снаряд влучив у:

автосалон,

салон з продажу сільгосптехніки.

Решта прилетіли по околицях міста. За попередніми даними, жертв немає.

У Миколаївському районі за день, 17 липня, фіксували обстріли сіл Лимани та Українка Галицинівської громади. Окупанти влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Поки уточнюють інформацію про постраждалих і пошкодження. За словами Кіма, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.