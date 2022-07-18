Станом на 03:12 вже було понад 10 потужних вибухів. Відбій тривоги в Миколаївські області оголосили через пів години після цього.

Напередодні росіяни почали обстріл Нікополя: під вогнем і сусідні населені пункти

Також лунали вибухи на Харківщині

Почали гудіти сирени тривоги в Миколаєві та області через кілька хвилин. Слід зауважити, що також напередодні оголосили повітряну тривогу в східних регіонах України. Цієї ночі вже лунали вибухи на Харківщині.

Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки,

– закликав Сєнкевич.

На початку доби росіяни здійснили й обстріл Нікополя на Дніпропетровщині. Ймовірно, вони вдруге за кілька днів били по населеному пункті із "Градів". Проте станом на 4 годину ранку невідомо, куди саме вже влучили снаряди окупантів. У Нікопольському районі сирени відбою так і не вмикали.

До цього, Нікополь обстрілювали 16 липня. Протягом кількох годин російські війська випустили по місту понад 50 ракет реактивних систем залпового вогню. Більшість із них влучили в житлові будинки. На жаль, були загиблі та поранені.

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