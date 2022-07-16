російські війська планували обстріляти один з інфраструктурних об'єктів міста Нікополя. Про це розповів голові районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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Половина ракет влучила в будинки

За словами Євтушенка, обстріл ворог здійснив із установки "Град". Вона не є точною військовою машиною. Тобто ціль вражає разом з тим, що навколо цієї цілі розташоване.

Близько 50 ракет вони випустили по місту, яке спало на момент атаки. Близько половини з них влучили в багатоквартирні житлові будинки. Там спали мирні нікопольці, які ні з ким не воювали й нічого поганого не робили,

– зауважив голова РВА.

Він підкреслив, що росіяни поцілили в декілька багатоквартирних будинків, є руйнування, понищені склопакети. Також є постраждалі люди та двоє загиблих.

Детальніше про обстріл Нікополя

Вибухи у місті пролунали приблизно о 4 ранку 16 липня. Саме в цей момент тривала повітряна тривога. У Нікополі через обстріли росії пошкодження отримали 12 п'ятиповерхових будинків, школа, будівля ПТУ.

Очільник ОВА Валентин Резніченко, повідомляв, що у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній. Всього випустили 53 ракети по мирному місту.

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