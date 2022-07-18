Це вже другий масований обстріл за цей тиждень. Про це повідомив голова Районної військово-цивільної адміністрації Євген Євтушенко.

Раніше Близько половини з 50 російських ракет по Нікополю влучили у житлові будинки

Посадовець написав, що є загроза обстрілу о 22:24. Ймовірно, якраз тоді зафіксували стягування ворожої техніки до місць, з яких вона може бити по населених пунктах. Минулий обстріл міста був під час всеукраїнської повітряної тривоги вночі 16 липня. Проте цього разу сирени гули лише в цьому районі Дніпропетровської області.

Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків,

– написав опівночі Євтушенко.