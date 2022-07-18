Это уже второй массированный обстрел за эту неделю. Об этом сообщил председатель районной военно-гражданской администрации Евгений Евтушенко.
Ранее Около половины из 50 российских ракет по Никополю попали в жилые дома
Российские войска вечером 17 июля начали жесткие обстрелы Никополя. Также они атакуют "Градами" соседние населенные пункты. Поэтому жителей района просят не выходить из укрытий.
Источник:телеграм Евгения Евтушенко
Это уже второй массированный обстрел за эту неделю. Об этом сообщил председатель районной военно-гражданской администрации Евгений Евтушенко.
Ранее Около половины из 50 российских ракет по Никополю попали в жилые дома