Зокрема, місто Миколаїв обстрілюють дуже часто. Остання доба не стала винятком для ворожих атак.

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Масовані ракетні обстріли

Голова ОВА Віталій Кім на ранок 18 липня розповів про ситуацію з обстрілами в області. Місто Миколаїв знову було під масованим ракетним обстрілом. Відомо, що ворожий снаряд влучив у автосалон і салон з продажу сільгосптехніки. Решта прилетіли по околицях міста. За попередніми даними, жертв немає.

У Миколаївському районі за день, 17 липня, фіксували обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Окупанти влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Поки уточнюють інформацію про постраждалих і пошкодження.

За словами Кіма, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

росія обстрілює Україну

росія не вперше масовано обстрілює Миколаїв. Один з останніх був зранку 12 липня. Місто атакували, обстрілявши медичні заклади. Унаслідок цинічних ударів з боку окупантів є поранені серед цивільного населення. Влучили у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено.

Також під ворожі обстріли потрапляє Дніпро та область. Зокрема, 15 липня росіяни здійснили ракетний обстріл Дніпра. Тоді атака міста коштувала їм десятки мільйонів доларів. Снаряди були спрямовані у підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки"Южмаш".

російські окупанти 16 липня завдали ракетного удару ще й по Черкаській області. Атакував ворог одне з сіл Чигиринської територіальної громади. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

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