В частности, город Николаев обстреливают очень часто. Последние сутки не стали исключением для вражеских атак.

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Массированные ракетные обстрелы

Глава ОВА Виталий Ким на утро 18 июля рассказал о ситуации с обстрелами в области. Город Николаев снова был под массированным ракетным обстрелом. Известно, что вражеский снаряд попал в автосалон и салон продаж сельхозтехники. Остальные прилетели по окрестностям города. По предварительным данным, жертв нет.

В Николаевском районе за день, 17 июля, фиксировали обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской общины. оккупанты попали по открытым территориям. Пострадавших нет.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Пока уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.

По словам Кима, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

россия обстреливает Украину

россия не впервые массированно обстреливает Николаев. Один из последних был утром 12 июля. Город атаковали, обстреляв медицинские заведения. В результате циничных ударов со стороны оккупантов ранены среди гражданского населения. Попали в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека ранены.

Также во вражеские обстрелы попадает Днепр и область. В частности, 15 июля россияне совершили ракетные обстрелы Днепра. Тогда атака города обошлась им в десятки миллионов долларов. Снаряды были направлены в предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш".

российские оккупанты 16 июля нанесли ракетный удар еще и по Черкасской области. Атаковал враг одно из сел Чигиринской территориальной общины. Враг попал по гражданской инфраструктуре.

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