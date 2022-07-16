россияне атаковали свиноферму

Враг попал по гражданской инфраструктуре. Информацию уже подтвердили в Черкасской ОВА.

К теме Утренний обстрел Одессы: пострадавшему мужчине обломком ранило голову

Во время воздушной тревоги два взрыва в одном из сел Чигиринской теробщины. Враг попал в сельхозпредприятие,

– сообщил председатель ОВА Игорь Табурец.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Однако сельскохозяйственная техника уничтожена. Также пострадал скот.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Впоследствии в полиции Черкасской области сообщили, что враг атаковал свиноферму. В результате ракетного удара пострадали несколько свиней.

Заметим, воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 16:22. Через полчаса местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов. Кроме того, в небо поднялся дым. Информацию о ракетных обстрелах ОВА подтвердила уже после отбоя. Добавим, что в общей сложности тревога в области длилась полтора часа.

Угроза массовых ударов

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что располагает информацией о массовых ракетных ударах по Украине. Он призвал население реагировать на сирены и не выходить из укрытий, пока не будет отбоя.

Добавим, что к утру 16 июля россияне запустили ракеты с самолетов стратегической авиации по Одессе. Смертоносные снаряды Х-101 попали по гражданской инфраструктуре – в склад производственно-торговой компании. Обломок ракеты ранил 30-летнего мужчину в голову.

Читайте также В ОК "Юг" назвали цель ракетного террора россии против украинцев

Накануне вечером 15 июля враг атаковал Днепр. Ракета попала в предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш". На месте происшествия разгорелся сильный пожар. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 15 – пострадали. Атаковали город ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95, вылетевших над Каспийским морем.

К теме смотрите видео о последствиях ракетного удара по Одессе: