Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, с какой целью россия совершает этот ракетный террор. Ведь оккупанты увеличили интенсивность обстрелов, особенно Юга, информирует 24 канал.

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оккупанты хотят посеять панику

По словам Гуменюк, основная цель ракетных ударов оккупанта состоит в том, чтобы посеять панику среди украинцев.

Также она считает, что таким образом они хотят усилить психологическое давление на регионы, которые считаются глубоко тыловыми. Хотят создать напряжение в стране внутреннее, чтобы не было понимания, что линия фронта продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и к очистке наших территорий,

– сказала она.

Гуменюк убеждена, что такой ход нужен, чтобы обеспечить себе такие причудливые воображаемые победы. Кроме того, основная цель – это уничтожение всего, что является украинским.

В частности, россия в очередной раз обстреляла Одессу 16 июля. Возможно, оккупанты хотят разбить наши логистические склады. Ведь после освобождения острова Змеиный мы начали вывозить зерно. Потому что дойти по суше до города или высадить десант – маловероятно.

россия обстреливает Юг Украины

Утром 16 июля во время воздушной тревоги в Одессе услышали взрывы. Потом вспыхнул пожар. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил информацию о том, что прилетела ракета. Было известно о попадании в гражданский объект в городе.

ОК "Юг" впоследствии сообщали, что враг нанес ракетный удар по Одесщине по направлению Ставрополья. Для этого россияне использовали самолеты стратегической авиации Ту-95. Враг еще раз выпустил чрезвычайно опасные ракеты Х-101. Ими оккупанты попали в склад производственно-торговой компании. Там разгорелся масштабный пожар. Пламя охватило площадь около 1000 квадратных метров.

Не перестают россияне бить и по городу Николаеву. Утром 15 июля там слышали взрывы, звучала воздушная тревога. оккупанты бьют без разбора – атакуют жилые дома, университеты и другие гражданские объекты.

Как выглядит склад в Одессе, который атаковали оккупанты: смотрите видео