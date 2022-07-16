Следует отметить, что по состоянию на вечер 16 июля тревога объявлена во всех регионах Украины. Сирены начали гудеть примерно в 16 часов.

Обратите внимание Взрывы в Одессе и Никополе, свежие потери врага: основное за 143 день войны

россияне распространяют данные о запусках

Когда объявили тревогу во всех областях, российские пропагандисты стали распространять информацию о запуске ракет. Вылеты якобы зафиксировали, в частности, в астраханской области страны-террориста.

Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине! И потому в очередной раз прошу франковцев реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких,

– написал мэр Ивано-Франковска.

В 17:08 уже стало известно о взрывах, прогремевших в Черкасской области. Жители области указали, что таких звуков было сразу несколько.

Важно! Если вы увидите последствия атаки врага, не фотографируйте их. Также запрещено снимать видео прилетов. Такие материалы могут помочь россиянам корректировать огонь. Поэтому распространение их в интернете может угрожать десяткам людей. Будьте осторожны и не покидайте безопасное место до отбоя тревоги.

Важно – угроза ракетных ударов с моря до сих пор на высоком уровне: смотрите видео