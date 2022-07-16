Следует отметить, что по состоянию на вечер 16 июля тревога объявлена во всех регионах Украины. Сирены начали гудеть примерно в 16 часов.
Обратите внимание Взрывы в Одессе и Никополе, свежие потери врага: основное за 143 день войны
россияне распространяют данные о запусках
Когда объявили тревогу во всех областях, российские пропагандисты стали распространять информацию о запуске ракет. Вылеты якобы зафиксировали, в частности, в астраханской области страны-террориста.
Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине! И потому в очередной раз прошу франковцев реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких,
– написал мэр Ивано-Франковска.
В 17:08 уже стало известно о взрывах, прогремевших в Черкасской области. Жители области указали, что таких звуков было сразу несколько.
Важно – угроза ракетных ударов с моря до сих пор на высоком уровне: смотрите видео