Слід зауважити, що станом на вечір 16 липня тривога оголошена в усіх регіонах України. Сирени почали гудіти приблизно о 16 годині.
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росіяни поширюють дані про запуски
Коли оголосили тривогу у всіх областях, російські пропагандисти почали поширювати інформацію про запуск ракет. Вильоти нібито зафіксували, зокрема, в астраханській області країни-терориста.
Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу франківців реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких,
– написав мер Івано-Франківська.
О 17:08 вже стало відомо про вибухи, які пролунали на Черкащині. Жителі області вказали, що таких звуків було одразу кілька.
Важливо – загроза ракетних ударів із моря досі на високому рівні: дивіться відео