Слід зауважити, що станом на вечір 16 липня тривога оголошена в усіх регіонах України. Сирени почали гудіти приблизно о 16 годині.

Зауважте Вибухи в Одесі та Нікополі, свіжі втрати ворога: основне за 143 день війни

росіяни поширюють дані про запуски

Коли оголосили тривогу у всіх областях, російські пропагандисти почали поширювати інформацію про запуск ракет. Вильоти нібито зафіксували, зокрема, в астраханській області країни-терориста.

Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу франківців реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких,

– написав мер Івано-Франківська.

О 17:08 вже стало відомо про вибухи, які пролунали на Черкащині. Жителі області вказали, що таких звуків було одразу кілька.

Важливо! Якщо ви побачити наслідки атаки ворога, не фотографуйте їх. Також заборонено знімати відео "прильотів". Такі матеріали можуть допомогти росіянам корегувати вогонь. Тому поширення її в інтернеті може загрожувати життям десятків людей. Будьте обачні та не покидайте безпечне місце до відбою тривоги.

Важливо – загроза ракетних ударів із моря досі на високому рівні: дивіться відео