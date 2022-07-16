Першу тривогу оголосили о 16 годині в Запорізькій області. Згодом "почервоніли" на карті тривог усі центральні, східні та більшість південних регіонів.

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В яких областях оголосили тривогу:

  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Полтавській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Харківській;
  • ​Сумській;
  • Київській та в Києві.


Карта тривог станом на 16:25 / Скриншот