Першу тривогу оголосили о 16 годині в Запорізькій області. Згодом "почервоніли" на карті тривог усі центральні, східні та більшість південних регіонів.
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В яких областях оголосили тривогу:
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Харківській;
- Сумській;
- Київській та в Києві.
Карта тривог станом на 16:25 / Скриншот